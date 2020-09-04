اتصالات بين سيول وطوكيو حول كوريا الشمالية

أجرى كبير المبعوثين النوويين والممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لي دو-هون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني شيجيكي تاكيزاكي؛ ناقشا خلالها القضايا الإقليمية وملف كوريا الشمالية.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، إن الجانبين اتفقا في المكالمة الهاتفية على مواصلة التعاون بشأن قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية والقضايا الأخرى المتعلقة بالشمال في المستقبل.

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية التي تجمع المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية واليابان بعد مرور 5 أشهر على إجراء الجانبين مكالمة هاتفية سابقة في أبريل من العام الجاري.وسبق أن أجرى لي مكالمة هاتفية قبل يومين مع نائب وزير الخارجية الأمريكي والممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون، حيث اتفق الجانبان على ضرورة استئناف الحوار بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن، وناقشا سبل تهيئة الظروف من أجل عقد الحوار.

وفي أول سبتمبر، أجرى لي محادثة هاتفية مع المبعوث السويدي الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية، كينت هارستيدت، لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.