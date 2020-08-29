كوريا الجنوبية: أزمة أسرة مع زيادة حالات الإصابة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية رصد ما يربو على 300 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم، مسجلة إصابات تتجاوز الـ100 لليوم السادس عشر على التوالي، ما يعزز مخاوف من تفاقم العجز في أسِرَّة المرضى في ظل تفشي مرض "كوفيد- 19" مجدداً.

وسجَّلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 308 حالات جديدة حتى منتصف ليلة أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19400، توفي منهم 321 شخصاً، حسبما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وبعدما نجحت في السيطرة إلى حد ما على أول تفشٍّ كبير للمرض خارج الصين في مطلع هذا العام، تواجه كوريا الجنوبية انتكاسة هذا الشهر، بعد انتشار جماعي للعدوى في كنيسة، امتد إلى تجمع سياسي في سيول حضره عشرات الآلاف من أنحاء البلد.

ومع زيادة حالات الإصابة، أصبحت نسبة الأسِرَّة الشاغرة للحالات الحرجة في مستشفيات سيول وما حولها لا تتجاوز 4.5% حتى أمس الجمعة، مقارنة مع 22% قبل أسبوع.

وبلغت نسبة الأسرة الشاغرة المتاحة للمصابين بفيروس "كورونا" 24%، مقارنة مع 37% في الأسبوع الماضي.

واتخذت الحكومة خطوة غير مسبوقة، أمس الجمعة؛ حيث فرضت قيوداً على المطاعم في منطقة العاصمة، مع استمرار حالات التفشي الجماعية في الكنائس والشركات ودور الرعاية والمنشآت الطبية، على الرغم من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم حظر تناول الطعام في المطاعم والحانات والمخابز في منطقة سيول بعد التاسعة مساء لمدة أسبوع، بدءاً من غد الأحد، بينما سيقتصر عمل المقاهي التي كان بعضها بؤراً لانتشار المرض على خدمات التوصيل والوجبات السريعة.

وأغلقت الكنائس والنوادي الليلية وقاعات الرياضة ومعظم المدارس أبوابها بالفعل في المنطقة، وفرضت الحكومة وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن العامة.