قافلة جامعة الإسكندرية تباشر توقيع الكشف الطبي على الأهالي في "براني"

باشرت القافلة الطبية التنموية الشاملة أعمالها، اليوم، بنطاق المنطقة الغربية العسكرية في مدينة سيدى براني، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية وبنك الطعام وبنك الكساء المصري لخدمة أهالى مطروح.

وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، رئيس القافلة، إن القافلة تستمر أعمالها حتى يوم 11 سبتمبر الجاري بإجراء الكشف الطبي على الأهالي فى سيدي برانى، وأضاف أن الأطقم الطبية وقّعت الكشف الطبي على ٦٢ طفلًا، و٢٥حالة باطنة، وعدد ٢٣حالة جلدية.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات أمام القافلة والإسراع في تحقيق أقصى إستفادة مع تقديم مزيد من الخدمات لأهالى مطروح خاصة في المدن الغربية وأقصى القرى والتجمعات الصحراوية.