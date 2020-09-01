قافلة طبية مجانية بقرية أبنود في قنا علي مدار يومين

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ان إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة ستنفذ قافلة طبية مجانية بمعهد الشيخ عبدالرحيم الابتدائي الأزهري بقرية أبنود، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة مجانًا على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وأوضح الدكتور "راجي تواضروس" وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة ستوقع الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن ( نساء - تنظيم أسرة - جلدية - جراحة - باطنة – اطفال)، مؤكدًا أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إصدار التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حالة الإحتياج لذلك .