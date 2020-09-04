النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قُتل على يد أخواله في أطفيح

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة شاب قُتل على يد أخواله في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في أطفيح، لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كانت منطقة أطفيح الكائنة شرق محافظة الجيزة شهدت جريمة بشعة، نفذها 3 أشقاء بعدما اقتحموا منزل شقيقتهم الرابعة، ومزقوا جسدها هي واثنين من أبنائها مستخدمين الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل أحد أبنائها وإصابة الأم وابنها الآخر بسبب لهو الأطفال.. تمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهمين وتم التحفظ عليهم، وأخطرت الجهات المختصة التى باشرت التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، إن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من مستشفى أطفيح العام لقسم الشرطة بوصول 3 أشخاص، شقيقين مصابين بجروح نافذة وأحدهما توفي ووالدتهما مصابة بجرح قطعي بالرأس.

بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة وناقشت الأم المصابة التي أكدت أن وراء ارتكاب الواقعة أشقاءها الثلاثة اقتحموا المنزل وتعدوا عليها وأولادها بالضرب بأسلحة بيضاء، بسبب لهو الأطفال.

وتم إعداد مأمورية من المباحث وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، والتحفظ عليهم وأخطرت الجهات التي تباشر التحقيق.