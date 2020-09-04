النيابة تأمر بالتحقيق مع "طبيب الحضن" في طنطا.. وشاكية: قالي أنا بابا

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بتشكيل فريق من أعضاء النيابة الكلية لسماع أقوال 4 سيدات من المبلغات بوقائع تحرش جنسي ومغازلتهن أثناء جلسات علاجية داخل إحدى عيادات "ا.ا"، طبيب نفسي شهير بوسط مدينة طنطا.

في المقابل تقدم محاميا الدفاع عن السيدات الأربع، وهما صموئيل ثروت وهشام هاشم، بشكوى رسمية إلى أعضاء ومستشاري النيابة الكلية، تلخصت بشكوى السيدات وتضمن استنادهن في اتهامهم بأن الطبيب زعم علاجهن داخل عيادته الخاصة، ولكنه حاول مرارا وتكرارا تقبيلهن واحتضانهن أثناء جلسات علاجية بعيادته، ولكنهن امتنعن عن الاستجابه لكافة أوجه وسبل الإغراءات التي اتبعها لإسقاطهن في شباكه العاطفية، حسب ما ذكر في البلاغ الرسمي المقدم للنيابة العامة.

وأشار المحامي صموئيل ثروت، لـ"الوطن"، إلى أن فريق النيابة العامة استمع على الفور لأقوال السيدات المبلغات لأكثر من 5 ساعات متواصلة ضد الطبيب "أ.ا" استشاري الطب النفسي والعلاجي، وتعرضهن للتحرش الجنسي واللفظي خلال جلسات علاجية طوال 5 أشهر الماضية.

وأضاف المحامي أنه فور بدء النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء الطبيب المتهم ومواجهته بأقوال السيدات اللاتي تعرضن للتحرش، ستتقدم الضحايا ببلاغات إضافية ضده لردعه قانونيا.

وأشار إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، أعلنوا تضامنهم مع الفتيات الأربع، لافتين إلى ضرورة تطبيق القانون ولوائح عقوبات التحرش والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية المشددة.

الضحايا: راودنا عن نفسنا بـ"الحضن والتقبيل"

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الغربية، تداولوا شهادات تتضمن اتهام فتيات لطبيب نفسي بالتحرش بهن في عيادته، ودوَّنت الفتيات شهادتهن والوقائع التي تعرضن لها داخل عيادته على صفحاتهن، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".

وقال "محمد.أ" إداري بعيادة الطبيب المتهم "ا.ا"، إن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار تمامًا من الصحة وهدفه الابتزاز والتشهير بسمعة الطبيب بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، معلقا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص لا يراعي الله في الآخرين".

وأضاف أن الطبيب المتهم يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في التشهير به، بقصد الابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية، فضلًا عن وجود خلافات شخصية بينه وبين آخرين.

كانت الضحية الأولى قالت في شهادتها، إنها تخضع للعلاج النفسي لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة: "كان دايمًا يقولي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي وإحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة".

بعدها انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، وقالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت عنده لقتني بعيط لأن كنت على أخري، وكنت فاكراه إنه هينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، مجاش في بالي إنه متحرش".

فتاة أخرى نشرت قصة تجربتها مع الطبيب، لافتة إلى أنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد انفصالها عن خطيبها، فذهبت إليه، وحاول إقامة علاقة غرامية معها: "مع الوقت بدأ يكلمني في التليفون ويقول لي أنا بابا اعتبريني الأب اللي فقدت حنانه، ودي طريقة علاج وأنا هاكون بديله، لدرجة إنه بالأسلوب بتاعه علقني بيه جداً، وطلب مني صور شخصية أبعتها له عشان يعزز ثقتي الداخلية بنفسي، بعدين بدأ يكلمني إنه بيحلم بيا وحاول بشكل غير مباشر يتكلم في الدخول في علاقة غرامية".