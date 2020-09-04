86637 طنًا.. وارد البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27610 طنًا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86637 طنًا، شملت: 5000 طن أنابيب و 3311 طنًا من الحديد، و9400 طن خُردة، و20229 طنًا من حبيبات ناتج حرق أفران، و18697 طنًا من القمح . ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 415 حاوية مكافئة تشمل فواكة (رمان و مانجو) و خضروات (بطاطس وبطاطا وخرشوف وطماطم وفاصوليا) وحاصلات زراعية (ريحان) يتم تصديرها إلى الدول الأجنبية.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 34 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 959 حاوية مكافئة، مقابل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93216 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 4997 طنا، وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3979 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4926 شاحنة منها 813 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 20804 من البضائع العامة .