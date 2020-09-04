محافظ الجيزة يتفقد موقع قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المنطقة الاثرية بالأهرامات،اليوم الجمعة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لقرعة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" والمقرر إقامتها غدًا السبت، بحضور ممثلي الدول المشاركة في البطولة وممثلى الإتحاد الدولى للعبة.

وحرص "راشد" على متابعة حالة النظافة بمحيط المنطقة، موجهًا إلى تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم والتعاون مع منظمب الحدث لإزالة أية معوقات تواجهم لكي يظهر الحدث على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن شركة "جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" وفرت مصادر للتغذية الكهربائية للمنطقة المقرر إجراء القرعة بها، بالإضافة لتوفير المصادر الاحتياطية، وأشاد المحافظ بالتجهيزات مؤكدًا أن اختيار منطقة سفح الأهرامات لإقامة فاعليات القرعة سيكون بمثابة ترويجًا للمناطق الأثرية في مصر.

وخلال جولته بالمنطقة، تفقد "راشد" محيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وطريق الفيوم وطريق المنصورية للوقوف على الأعمال الجارى تنفيذها والحالة العامة للطرق.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء، بدران السكرتير العام، ورئيس جهاز التفتيش بالمحافظة، ورئيس هيئة النظافة، ورؤساء حييّ الهرم والطالبية .