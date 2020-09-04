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لجنة من "تضامن دمياط" لمتابعة "تكافل وكرامة" بالإدارات

كتب:

سهاد الخضري
08:14 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
تضامن دمياط

تضامن دمياط

تفقدت أميرة مؤمن، مساعد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط، إدارتي مركز وبندر دمياط، اليوم، على رأس لجنة بقيادة دكتورة رحاب حجاج، مدير المكتب الفني وأعضاء إدارة الضمان الاجتماعي.

وتابعت مدير المديرية سير العمل، ووقفت على تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وتعليمات الوزارة بشأن تطبيق معايير الإقصاء للمستفيدين من البرنامج، كما رصدت انطباع متلقي الخدمة وشكاواهم، ووجهت العاملين إلى حسن التعامل مع الجمهور وأداء الخدمة كرسالة وواجب وطني.

 

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