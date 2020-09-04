محامي ضحايا "طبيب طنطا": الفتيات قدمن رسائل إلكترونية تثبت تورطه

أعلن هشام هاشم وصموئيل ثروت، المحاميان المسؤلان عن الدفاع عن ضحايا طبيب طنطا المتهم بالتحرش، أنه تم إلقاء القبض على الطبيب والتحقيق معه، بعد البلاغ الذي قدمته 4 فتيات، ضد الطبيب النفسي الذى أوهمهن بطريقة العلاج بالأحضان والتلامس، وتحرش بهن، أثناء خضوعهن لجسات العلاج النفسي فى عيادته.

وأكد "هاشم"، أن الفتيات قدمن أدلة على إدانة الطبيب المذكور، وأنهن ظللن أمس، أكثر من 12 ساعة لسماع شهاداتهن: "الفتيات قدمن سكرين شوتس، من محادثاتهن الإلكترونية مع الطبيب، والتي تضمنت محاولته الايقاع بهن، ومعاملتهن معاملة خاصة، خارج دائرة العلاج النفسي، ومحاولة إقامة علاقة غرامية معهن، بخلاف محاولته اصطحابهن فى نزهة إلى الخارج".

وأضاف "هاشم"، أن الضحايا حكين عن كل التصرفات الغريبة التى قام بها الطبيب، واقناعه لهن بالعلاج بالأحضان والتلامس، كطريقة متبعة فى الخارج، وبعد أن قدمن الأدلة، التى تثبت صحة ادعائهن، تم استدعاء الطبيب للتحقيق معه".

كانت الفتيات، نشرن شهادات على موقع "فيس بوك"، يتهمن فيها طبيبا نفسيا، تقع عيادته فى مدينة طنطا بالتحرش بهن، وتشجعت أخريات للتدوين والاعتراف، بأنهن تعرضن لمثل هذه الوقائع فى عيادته.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، بوجود شكاوى على صفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن شهادات العديد من السيدات بشأن تحرش الطبيب بهن أثناء علاجهن، ومحاولته إقناعهن بممارسة أعمال منافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وأمر مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن الوقائع المنشورة على الفيس بوك.