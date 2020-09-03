طبيبان وفيرمونت وبسام زكي.. قضايا تحرش واغتصاب تشغل الرأي العام

العديد من القضايا والأحداث على مدار الأيام الماضية، ألقت بظلالها على الرأي العام وحصدت اهتمامًا واسعًا لأهميتها وخطورتها، ويأتي على رأس تلك القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، قضايا الاتهامات بالتحرش والاغتصاب.

عدة قضايا متعلقة بجرائم الاعتداء بالتحرش والاغتصاب، اتخذت حيزًا واسعًا من الاهتمام خلال الشهور القليلة الماضية، لما بها من تفاصيل وأحداث مؤلمة، حيث تحقق بها الجهات المعنية خلال الوقت الجاري لمعاقبة المذنبين إذا ثبتت عليهم التهمة.

ونستعرض أبرز تلك القضايا التي وقعت خلال الفترة الماضية:

طبيبان في مرمى الاتهامات بالتحرش.. أحدهما اتهمه رجال

في ظل القضايا العديدة المتعلقة بالتحرش، كان لطبيبين نصيب كبير في تلك الاتهامات، أحدهما طبيب أسنان شهير، والآخر طبيب نفسي في الغربية.

طبيب الأسنان الشهير، فجر الفنان عباس أبو الحسن قضيته من خلال سلسلة منشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ذكر فيها أن الطبيب باسم سمير، متحرش جنسي متسلسل بالرجال، وله العديد من الضحايا من مرضاه الذين يترددون عليه في عيادته، قبل أن يعلن تقديم بلاغ ضده للنائب العام: "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمى إلى النيابة العامة وسيادة معالى المستشار النائب العام عن طريق المحام الأستاذ حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين، ضد المتحرش الجنسى المتسلسل طبيب الأسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسى".

لم يكن "أبو الحسن"، فقط الذي تقدم ببلاغ ضد طبيب الأسنان الشهير، إذ رافقه اليوتيوبر الشهير تميم يونس، والذي روى شهادته عن تعرضه شخصيًا للتحرش على يد الطبيب ذاته في عيادته، خلال مقطع فيديو قصير نشره على حسابه بـ"إنستجرام".

من جهته، أصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، بيانًا عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفاً إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة "بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها كافة أفراد أسرته"، حد وصفه.

في السياق ذاته، وقع طبيب نفسي في محافظة الغربية في مرمى اتهامات التحرش، حيث انتشرت ضده عدد من الشهادات غير الموثقة عبر حسابات عدة على موقع "فيسبوك".

الضحية الأولى قالت في شهادتها إنها تعالج نفسياً لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة: "كان دايمًا يقولي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي وإحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة".

بعدها انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، وقالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت عنده لقتني بعيط لأن كنت على أخري، وكنت فاكراه إنه هاينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، مجاش في بالي إنه متحرش".

جريمة اغتصاب جماعي في "فيرمونت"

ضمن أبرز جرائم التحرش والاغتصاب، كانت القضية الشهيرة باسم "جريمة فيرمونت"، بعدما ادعت فتاة تعرضها لاغتصاب جماعي على يد 7 شباب، بالإضافة إلى تصويرها وحفر حروف أسماء المتحرشين على جسدها، وتهديدها بالفضيحة، إذ تعود تلك الأحداث إلى العام 2014.

القضية أثارت جدلًا واسعًا، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على عدد من المتهمين والمتورطين في القضية، بينهم متعهد الحفلات أحمد جنزوري، ونازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، ومحمد محمد فريد خميس، الشهير بـ"بيبو"، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس.

وتشهد القضية تضارب في الروايات، ما بين اعتداء جنسي وقع على فتاة واغتصاب جماعي في الفندق الشهير، وبين روايات تشير إلى حفلٍ جنسيٍ جماعي وقع بإرادة الجميع وكان يتمّ بانتظام في أوساط المتهمين، ومازالت التحقيقات في تلك القضية الشائكة جارية، للكشف عن جميع ملابساتها ومحاسبة المتورطين بها.

قضية بسام زكي والتحرش بعدد من الفتيات

في السياق ذاته، كانت قضية المتحرش أحمد بسام زكي ضمن القضايا التي شغلت الرأي العام لأيام طويلة، بعدما قدمت عدد من الفتيات شهادتهن ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روت العديد منهن تفاصيل تعرضهم للاعتداء الجنسي على يد بسام زكي.

وأصدر النائب العام، الثلاثاء الماضي، أمرًا بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى "محكمة الجنايات المختصة"، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات -لم يبلغنّ 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، وفق بيان صادر اليوم، أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".