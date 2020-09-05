مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم السبت 5 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:05

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء 07:32

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:08

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء 07:39

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء 07:33

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:32