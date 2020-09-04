إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بأبو النمرس

شهد مركز ومدينة أبو النمرس، اليوم، توافد كبير وغير مسبوق من المواطنين، على تقديم طلبات تصالح على المباني المخالفة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، 30 سبتمبر الجاري طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم، والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم، والتعامل القانوني حيالها.

وأكد المحافظ، أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد، ستتخذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار، لإزالة مخالفته على الفور.

طالب المحافظ المواطنين، بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء، بسرعة سداد مبلغ الـ25%، المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.