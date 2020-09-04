"الأطباء": سنسحب رخصة "طبيب طنطا" المتهم بالتحرش حال إدانته

قالت الدكتورة نجوى الشافعي أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة لن تتدخل في قضية الطبيب النفسي، المتهم بالتحرش بالنساء في طنطا، خاصة أنها لم تصلها أي شكوى أو بلاغ ضده، كما أن الأمر أصبح بين يدي النيابة تحقق فيه، وتثبت براءته أو إدانته.

وأضافت "الشافعي"، لـ"الوطن"، أنه في حال إدانة الطبيب من حق النقابة سحب رخصة مزاولة المهنة منه، مؤكدة إن جريمة التحرش تخالف آداب المهنة، ولا يمكن التهاون معها في حالة ثبوتها على أي طبيب، وتابعت: "ننتظر التحقيقات".

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية ألقوا القبض على طبيب نفسي بتهمة التحرش اللفظي والجسدي بعدد من السيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوى بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظياً وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوعا من أنواع العلاج النفسي.

وأوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.