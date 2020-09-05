بورصة الدواجن اليوم السبت 5-9-2020 في مصر

تستمر أسعار بورصة الدواجن في الانخفاض في الأسواق المحلية، منذ شهر يوليو الماضي الذي وافق عيد الأضحى المبارك، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، حيث شهدت الأسواق زيادة المعروض من الدواجن والبيض في السوق المحلي.

وشهدت بورصة الدواجن تذبذبًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، نتيجة تباين القوى الشرائية من المستهلكين، الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في أسعارها مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج، فضلًا عن تأثر البلاد في الوقت الحالي بجائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجاته فقط، بالإضافة إلى حرص الأسرة المصرية في الوقت الحالي إلى ترتيب أولوياتها من استعداد للمدارس والجامعات.

أسعار بورصة الدواجن في الغرفة التجارية

ووفقًا لرئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن" فإن أسعار بورصة الدواجن انخفضت بصورة كبيرة، مما أثر سلبًا على صغار المنتجين نظرًا لارتفاع سعر التكلفة، في مقابل انخفاض أسعار البيع.

وسجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة 16.5 جنيها في حين يتراوح السعر للمستهلك بين 19-21 جنيها وذلك بحسب المنطقة، وسجل كيلو الدجاج البلدي 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، وسجل سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

انتاج مصر المحلي من الدواجن خلال 2020

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتنتج مصر 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

توقعات بورصة الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ من ضمن العوامل التي تسبب في قلة القوة الشرائية أيضًا غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، إذ يقول "السيد" أنّه مع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

رحلة الدواجن خلال الآونة الأخيرة

وعلى مدار الـ4 شهور الماضية، استقرت أسعار الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة؛ لتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% بنهاية شهر يونيو الماضي حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، وتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.