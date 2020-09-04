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رنا سماحة تستقر على اسم ألبومها الجديد "7 رجالة"

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محمود الرفاعى
09:27 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
رنا سماحة

رنا سماحة

استقرت الفنانة رنا سماحة على أغنية "7 رجالة" رسميًا، لكي تكون عنوان ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

نشرت "سماحة" فيديو يضم أسماء أغاني الألبوم، ليختار منها الجمهور، وهي "نقطة ضعف"، و"عندي الجرأة"، و"100 مليون عملة"، و"بقيت شبهك"، و"قلبي معلم"، "و7 رجالة"، و"حياتي تخصني"، و"خانت نفسها"، و"اسمه إيه تتر النهاية".

وكتبت "رنا": "زي ما اتعودت إنكم دايمًا بتشاركوني كل حاجة، قررت إن انتو اللي هتختاروا اسم الألبوم، يلا vooooote".

 

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