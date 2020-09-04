سفير مصر في روما عن أول سيناتور مصري: توقعت له مستقبلا زاهرا

عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، تقريرًا عن الدكتور محمد بدر، أول مصري يفوز بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية بميونخ الألمانية.

وقال "عم إبراهيم"، صاحب فرشة للجرائد بالإسكندرية وأول مكتبة لـ"بدر": "دكتور محمد أنا مربيه هنا، كل يوم كان ييجي عندي، يجيب لي سوبر مان وباتمان الحاجات الإنجليزي، وهو صغير بيعرف المجلات الأسبوعية اللي بتيجي، وييجي علطول يشوف إيه الجديد اللي جه، ولما كبر بقى ياخد النيوزويك والتايم والحاجات العلمية ناشيونال جيوجرافيك".

كما تحدثت يسر كمال، مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة النصر للبنين، عن الدكتور محمد بدر، قائلة إنه كان طفلاً هادئًا ومعظم وقته إما في المكتبة أو مع أحد المعلمين يسأله عن شيء، كما أنه مناقش جيد، "كان بيقرا ويناقش في اللي قراه"، ويحب أن يعرف ما وراء ما نفعله.

وأشار السفير أشرف راشد، سفير مصر في روما، إلى أن الدكتور محمد بدر ذو خلق كبير، ولديه طموح وجهد وصبر لتحقيق هذا الطموح، "كنت متوقع لهذا الشاب مستقبل زاهر ويصل لهذا التفوق في حياته".