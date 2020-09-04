8 محظورات في الدعاية الانتخابية تعرضك للغرامة.. تعرف عليها

تبدأ فترة الصمت الانتخابي الساعة الثانية عشرة يوم السبت، على أن يفتح باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين المقبلين، وتجرى الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحي مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في جولة الإعادة من خرق فترة الصمت الانتخابي والتي يحظر خلالها تنفيذ بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ في 19 أغسطس الماضي، وجرى استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة 20 أغسطس.

وحسمت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتجري جولة الإعادة على 26 مقعداً آخرين في 14 محافظة.

وبحسب القانون فقد فازت القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة للناخبين.

ووفق المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة.

ووضعت المادة 31 من القانون عددًا من المحظورات على المرشحين في الدعاية خلال الانتخابات والاستفتاءات غرامة أيضًا لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حال مخالفتها.

وترصد "الوطن" المحظورات التي فرضها القانون على المرشحين في الدعاية الانتخابية التي قد تعرض المخالفين للغرامة:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- استخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- الكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخبا.