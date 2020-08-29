"أغنية شبابية" أحدث وسائل الدعاية الانتخابية في المنوفية

نشر هشام علي الحاج علي، مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية عن حزب مستقبل وطن، مقطع فيديو لأغنية يقدمها أحد الشباب لدعمه في جولة الإعادة.

يتنافس هشام علي هو ومحمود فريد شرارة عن حزب مستقبل وطن، في مواجهة الدكتور حسن الخولي المرشح المستقل، والمهندس صلاح عبدالمعبود مرشح حزب النور.

وتبدأ الأغنية بكلمات "صوتنا أكيد لهشام.. هشام رمز الكتاب معانا في كل حاجه إدي صوتك لهشام.. مين قال علي الحاج هشام إنه عننا بعيد هشام دا عايش فينا وصوتنا ليه أكيد هشام دا حاسس بينا هشام رمز الكتاب"، وأثناء الأغنية يجري عرض مقتطفات من جولات المرشح في المحافظة ولقاءاته بالمواطنين.