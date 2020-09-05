أزمات واجهت مسلسل "أسود فاتح" خلال فترة التصوير

انتهت أسرة مسلسل "أسود فاتح" من التصوير بعد أزمات عديدة واجهت المسلسل أثناء فترة التصوير.

كان من المقرر عرض المسلسل رمضان 2020، ولكن انتشار مرض كورونا وتوقف حركة الطيران، أجلت المسلسل بسبب عدم اكتمال مشاهده لأن معظم أبطال العمل من مصر والتصوير تدور أحداثه بلبنان.

كما تضرر المسلسل بانفجار مرفأ لبنان، حيث يتم التصوير هناك، عندما وقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكشف الفنان حسام الجندي، أحد أبطال المسلسل، تفاصيل اللحظات الصعبة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "ده انفجار حصل أمام الأوتيل اللي قاعدين فيه في بيروت وسبب إتلافات في واجهة الفندق، بس الحمد لله أسرة مسلسل أسود فاتح كلهم بخير الحمد لله اللي ليه حد هنا يطمن، أنا شوفت المنظر ده بعيني ده غير طبعا الهزة الأرضية غير الطبيعية".

واضطر المخرج كريم العدل التوقف لأيام قليلة ثم يعاود التصوير مرة أخرى بتكثيف ساعاته حتى يستطيع الانتهاء من المسلسل، كما اضطر لتغيير مكان التصوير من مرفأ بيروت إلى ميناء طرابلس.

أيضا شهدت أيام التصوير، أزمة هيفاء وهبي مع مدير أعمالها محمد وزيري، الذي اتهمته باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه.

واضطرت هيفاء للسفر إلى مصر 48 ساعة فقط لمباشرة القضية والعودة مرة أخرى لاستكمال تصوير المسلسل.

"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.