هيفاء وهبي تنتهي من "أسود فاتح" خلال 20 يوما

تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير مسلسل "أسود فاتح"، في ضواحي لبنان، بعد التوقف بسبب التفجيرات التي حدثت بمرفأ بيروت مؤخرا، حيث وضع المخرج خطة عمل للانتهاء من تصوير المسلسل خلال 20 يوما.

"أسود فاتح" منبطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.