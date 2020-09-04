"زراعة دمياط" تُشدد على الرصد الميداني للتعديات وإزالتها في المهد

عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعًا اليوم، بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، استعرض خلاله أهم المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي، وشدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني وتشديد الرقابة لإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل والتدخل الفوري حال رصد أية مظاهر تعدي على الرقعة الزراعية .

وأوصى وكيل الوزارة بالتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي مؤكدًا أن خدمة المزارعين على رأس أولوياته، لافتًا إلى أن الدولة تولي إهتمامًا خاصاً بالمزارع والرقعة الزراعية ضمن خططها لتحقيق الأمن الغذائي.