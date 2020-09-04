أديب للمصريين: "كورونا مدمر وغبي.. ومحدش في العالم هيقفل تاني"

حذر الإعلامي عمرو أديب، المواطنين من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قائلًا، إنه يجب على المواطنين عدم الاستهانة به، لأنه يسبب الإصابة بأعراض بعد الشفاء.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كورونا فيروس مدمر وغبي، استحملوا بقى الشهرين دول، باقي على الحلو دقة، البسوا الكمامة واغسلوا أيديكم وبلاش تراخي، لأن ناس كتير الموضوع مبقاش في دماغها".

وتابع، أن الناس يجب أن يكونوا أكثر خوفًا على أنفسهم، مشددًا على أن الدولة المصرية، لن تتراجع على الإجراءات الاحترازية، كما أنها مصممة عليها: "مفيش حد في العالم ناوي يقفل تاني، العالم مش مستحمل قفلان، العالم عاوز يكمل سواء كان في موجة ثانية أو ثالثة".