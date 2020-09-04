تعقيم 700 قطار في السكة الحديد ومترو الأنفاق لمواجهة تفشي كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، حيث تم تعقيم ما يقرب من 700 قطار، بواقع 600 قطار بالسكة الحديد، و100 قطار بالمترو.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالقطارات والمحطات، وذلك بعد زيادة الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالب رسلان، خلال حديثه لـ"الوطن"، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وعدم الاستهتار بالوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار الفيروس بين الركاب.

الفضالي: لم نرصد إصابات في صفوف الركاب بالمترو منذ ظهور كورونا

ومن جانبه، أكد المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم يوميا بتعقيم القطارات قبل وبعد قيام الرحلات، إضافة إلى تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين تقريباً، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أى إصابات من قبل الركاب داخل المرفق منذ ظهور جائحة كورونا.

وأضاف لـ"الوطن"، أن جميع موظفي المرفق ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على خطوط المترو الثلاثة تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.