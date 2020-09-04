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أحمد فايق: لقاح أكسفورد المضاد لـ كورونا قريب جدا من الإنتاج الجماهيري

كتب:

شريف سليمان
08:35 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن تجارب المرحلة الثالثة الخاصة بلقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد بدأت، وهو ما يعني أنه قريب جدا من إنتاجه بشكل جماهيري.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة   "دي إم سي"، أن اختبارات المرحلة الثالثة ستجرى على 30 ألف متطوع في بلاد كثيرة بالعالم، وذلك بعد اعتماد المرحلة الثانية.

وحول نتائج تجارب المرحلة الثانية، قال فايق، إن 95% من الذين حصلوا على اللقاح ثبت أن الأجسام المناعية عندهم تضاعفت 4 مرات وذلك بعد شهر.

وتابع، أن العالم كاد يقترب من إنتاج لقاح أو أكثر من لقاح: "قد يكون هناك 4 لقاحات لكن أكسفورد هو الأقرب، ويسبق بقية اللقاحات في فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوعين وشهر".

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