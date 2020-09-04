أحمد فايق: لقاح كورونا قد يغطي كل سكان الكرة الأرضية خلال سنتين

قال الإعلامي أحمد فايق، إن منظمة الصحة العالمية نصحت بأن يحصل 3% من سكان كل دولة على لقاح كورونا، حتى تصل إلى 20% في البدايات.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "دي إم سي"، أن قدرة المصانع والعالم على إنتاج اللقاح لن تكفي 7 مليار إنسان على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تغطية كل سكان الكرة الأرضية قد تستغرق سنتين.

وتابع أن 19 خبيرًا صحيًا على مستوى العالم اقترحوا طرقا أخرى لتحديد معايير الحاصلين على اللقاح، تجنبًا لمنحه للدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وأن الأولوية الأولى في هذا الصدد يجب أن تكون للعاملين في القطاع الصحي لكي يكونوا أكثر عرضة.

وأردف أن من المعايير التي وضعها العلماء الـ19، أن تكون الأولوية الأولى أيضًا يجب أن تكون للدول التي بها نسب الوفيات الأكبر في العالم، كما يجب الوضع في الاعتبار متوسط أعمار الشعوب، كما يجب أن يحصل عليه كل من تخطى عمره 65 عامًا.