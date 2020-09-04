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مصادر: صلاح دياب أساء لرئيس نادي الزمالك وحُكم عليه بالحبس 6 أشهر

كتب:

محمد مجدي
08:35 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
رجل الأعمال صلاح دياب

رجل الأعمال صلاح دياب

قالت مصادر مطلعة إن رجل الأعمال صلاح دياب، سبق الحكم عليه بالحبس 6 أشهر لسب رئيس نادي الزمالك.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنه في 17 فبراير 2016، قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمتي سب وإزعاج رئيس نادي الزمالك، وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وأوضحت المصادر أن الحكم جاء في البلاغ رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية، تقدم به رئيس نادي الزمالك إلى النيابة، اتهم فيه صلاح دياب بسبه وقذفه من خلال مكالمة هاتفية بينهما على خلفية نزاع بينهما بسبب بناء بوابة حول سور الزمالك، وهو ما أثر بالسلب على المحلات الموجودة.

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