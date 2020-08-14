مصرع طفل غرقا بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

لقى طفل مصرعه غرقا بمياه الترعة الإبراهيمية بجوار الكوبرى البحرى بمنفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث غرق طفل بالترعة الإبراهيمية بجوار الكوبري البحري بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإنقاذ النهري والإسعاف تبين غرق طفل يدعى "مصطفى محمد ثابت" 13 عاما، وجارٍ انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.