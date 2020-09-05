محمد لطفي: مكياج شخصيتي في "النهاية" كان حقيقيا

قال الفنان محمد لطفي، إن الشخصية التي ظهر بها في مسلسل "النهاية" باسم "المحروقي" كانت شخصية صعبة عليه، وذلك بسبب ما كان يتم وضعه على وجهه من مكياج: "كان حقيقي وكانوا بيحطوا المكياج سخن على وشي، وكانوا بيقعدوا ساعة يشلوه".

وأضاف "لطفي" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه عندما تم اختياره في المسلسل وجد أنه عمل مختلف عن باقي الأعمال الأخرى، وقام مخرج العمل باقتراح ذلك الدور عليه: "كان حابب الشخصية وحب يعملها شكل لحد ما وصلنا للشكل النهائي ده"، موضحا أنه كان يقوم بالتصوير أثناء اجتياح فيروس كورونا، ما اضطره إلى المكوث بأماكن العمل لأيام دون عودته لمنزله خوفا على أبنائه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن كل المواقع التي قام بالتصوير فيها امتازت بوجود أطباء وممرضين وكانوا يقوموا بالاطمئنان على الجميع بشكل دوري ومتكرر خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ظهر في 3 أعمال درامية بشهر رمضان الماضي، وهم "سلطانة المعز، النهاية، خيانة عهد".