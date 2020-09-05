محمد لطفي: أحمد زكي أقنعني بتنوع شخصياتي في التمثيل

قال الفنان محمد لطفي، إن شخصية "إبراهيم السني" والتي ظهر فيها بمسلسل "كلبش" كانت لشخصية مواطن بسيط في حياته، ارتبط بقصة ضابط واجه ظلما ما: "فيه حالة من المصريين لما بتتوافق مع بعضها بيسندوا بعض، وأنا حبيت الحالة اللي عليها المسلسل".

وأضاف "لطفي" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي نفس العام ظهر بمسلسل "رمضان كريم" بشخصية كوميدية ساعدته على اجتياز مشكلات شخصيته في مسلسل "كلبش"، والذي عرض في نفس العام، موضحا أن أكثر مسلسل اهتم به الكثير من المواطنين هو مسلسل "رمضان كريم"، وذلك لاقترابه من فئة كبيرة من المواطنين دفعتهم لحب تلك الشخصية: "أحنا مكناش بنمثل، وكانت قصة حقيقية".

وأكد محمد لطفي، أن الفنان أحمد زكي هو الذي أقنعه بالعمل في مختلف الأدوار التي تعرض عليه، حيث أنه في بداية عمله بالتمثيل كان يريد الظهور في الأدوار الخاصة بالملاكمة فقط، ولكنه استجاب لرأي الفنان الراحل بالظهور في مختلف الأعمال الدرامية بلا استثناء، مشيرا إلى أنه وفي بداية عملة كـ"ملاكم" كان يظن بأنه سيصارع يوما ما البطل محمد علي كلاي، وعندما قابله بعد فترة من تمريناته وأخبره عن ذلك الحلم وقال له "كنت فاكر أني هلاعبك ملاكمة وهضربك"، ليرد عليه بقوله: "متقدرش تضربني ولا حتى دلوقتي".

وتابع: "البوكس مبتنسيش والمهم أن الواحد يحافظ على لياقته البدنية، ولو الملاكمة فيها فلوس كتيرة هرجع ألعب تاني، وخلال الشهر القادم سأكمل فيلمي الجديد مع الفنان أحمد السقا".