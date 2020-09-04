خريطة انتخابات إعادة الشيوخ.. 7 أحزاب و16 مستقلا يتنافسون بـ14 محافظة

تبدأ فترة الصمت الانتخابي الساعة الثانية عشرة اليوم السبت، على أن يفتح باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين، وتجرى الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ في 19 أغسطس الماضي، وجرى استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة 20 أغسطس.

وفيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة للناخبين، حسمت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات 74 مقعدًا فردياً.

حصد حزب مستقبل وطن خلال الجولة الأولى بالانتخابات 69 مقعداً، ونال حزب الشعب الجمهوري 4 مقاعد، واستطاع مرشح مستقل اقتناص مقعداً.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخباً.

وتجري جولة الإعادة على 26 مقعداً آخرين في 14 محافظة، يتنافس عليها 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

في دائرة الجيزة تجرى جولة الإعادة بين مرشح لحزب مستقبل وطن ومرشح مستقل، بينما يتنافس في القليوبية مرشح الشعب الجمهوري ومرشح مستقل، ويخوض الصراع في المنوفية مرشحين لمستقبل وطن، ومرشح لحزب النور، ومرشح مستقل.

وتشهد دائرة كفر الشيخ منافسة شرسة بين مرشحين لمستقبل وطن ومرشحين لحزب النور، ويتنافس في دمياط مرشح لمستقبل وطن ومرشح لحزب الحركة الوطنية.

ويتنافس في بور سعيد مرشح مستقبل وطن ومرشح مستقل، كما هو الحال في الإسماعيلية ستكون المنافسة بين مرشح مستقبل وطن ومرشح مستقل، ويخوض الصراع في مطروح مرشح مستقبل وطن ومرشح حزب النور.

وتجرى الإعادة في سويف بين مرشح لمستقبل وطن ومرشح مستقل، ويتنافس في أسيوط 3 مرشحين لمستقبل وطن، و3 مرشحين مستقلين، وفي سوهاج يتصارع 5 مرشحين لمستقبل وطن، ومرشحين لحماة الوطن، ومرشحين مستقلين، ومرشح لحزب الاتحاد.

وفي قنا تجري المنافسة بين مرشحين لمستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، ومرشح لحماة الوطن، ومرشح لحزب المؤتمر، ومرشح مستقل، ويتنافس في الأقصر مرشحين لمستقبل وطن، ومرشحين مستقلين، ويخوض المنافسة في أسوان مرشحين لمستقبل وطن، ومرشحين مستقلين.