مزارع في البحيرة يقتل ابن عمه بـ "فأس" بسبب خلاف على هاتف محمول

أقدم مزارع بعزبة أبو سلطان، بمركز الدلنجات بالبحيرة، على قتل ابن عمه بالاشتراك مع ابنه، مستعينا بـ "فأس"، بسبب خلافات نشبت بينهما على تليفون محمول، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد وصول جثة "أحمد م.س" 16 عاما، مقيم بعزبة أبو سلطان إلى مستشفى الدلنجات العام، إثر اعتداء من آخرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم ابن عمه "عبدالله ا.س"، ونجله "محمد ع.س" بالتعدى على المجني عليه بـ "فأس" على رأسه أثناء عودته من عمله، وذلك بسبب خلافات على تليفون محمول.

حرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.