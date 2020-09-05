الأولى على مكفوفي الثانوية العامة: دخولي كلية الإعلام كان حلما وتحقق

قالت سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر، الحاصلة على المركز الأول للمكفوفين بالثانوية العامة بمجموع 395.5 درجة، إن التحاقها بكلية الإعلام كان حلما بالنسبة لها، خاصة أنها تؤمن بامتلاكها موهبة القدرة على مخاطبة الجمهور والكتابة والتعامل مع المواطنين بأسلوب إعلامي.

وأضافت "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر التلفزيون المصري، أن كلية الإعلام تزيد الإنسان ثقافة ومعرفة بالواقع والتاريخ والعالم المحيط، حيث أنها تريد التخصص داخل كلية الإعلام في قسم الإذاعة والتلفزيون، موضحة أنها خلال رحلتها في الثانوية العامة بذلت الكثير من المجهود للوصول لهذا المكان، وكانت تراجع دروسها دائمًا، حتى جاء امتحان نهاية العام مواكبا لما درسته ونجحت في الإجابة خلاله بشكل نموذجي وسليم، أهلها للحصول على تلك الدرجات.

وأكدت أنها كانت تحصل على دروس خلال دراستها بالثانوية العامة، وكانت تنظر لتلك الدروس على كونها مجرد عامل مساعد للمعرفة والحصول على التفوق، مشيرة إلى أنها كانت تريد دخول كلية الإعلام القسم الإنجليزي، بينما جاءت المنحة التي حصلت عليها من جامعة القاهرة تقديرا لتفوقها.

يُذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تقديم منحة خاصة للطالبة لتفوقها، مؤكدا أن جامعة القاهرة لاتتدخر جهدا في رعاية المتفوقين.