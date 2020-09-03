6 اختبارات يترقب نتائجها طلاب الثانوية العامة 2020 للاتحاق بالكليات

ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث بدأ تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري، وجاءت نتائج المرحلة الأولى من التنسيق بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.

ويمر طلاب الثانوية العامة بعدد من المراحل التي ينتظر نتائجها لالتحاق بالكليات، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية المراحل التي يمر بها طلاب الثانوية العامة وينتظر نتائجها، كالتالي:

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

بدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق يوم الثلاثا الماضي ويستمر حتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، حيث أعلن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2020، ستظهر خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة.

وعقب غلق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، يتم حصر الأعداد والرغبات المتقدمة للتنسيق ووضع لنتائج الخاصة بالطلاب وفق المجموع الكلي للمواد وترتيب الرغبات.

نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية

انطلقت امتحانات الدور الثاني لتنسيق الثانوية العامة 2020 يوم السبت الموافق 22 أغسطس الماضىي، وانتهت الاختبارات أمس الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، ويترقب طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة نتيجة الامتحانات حتي يتم فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة عقب إعلان النتائج.

نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق

عقب الإعلان عن نتائج الدور الثاني لاختبارات طلاب الثانوية العامة، يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة، ليتم إتاحة الفرصة بالالتحاق بكليات المرحلة الثالثة من التنسيق

اختبارات القبول بالكليات

هناك العديد من الكليات التي يتطلب الالتحاق بها إجراء اختبارات القبول، نظرا لما تتمتع به من طبيعة خاصة تتطلب قدرات بدنية وذهنية عالية، مثل كلية تربية رياضية، لذلك تقوم تلك الكليات بتحديد موعد اختبارات القبول مع الطلاب وفق المراحل المختلفة من التنسيق.

المقابلات الشخصية

هناك عدد من الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز المقابلة الشخصية أولا، مثل كليات الإعلام والعديد من الكليات بالجامعات الخاصة، وتعمد المقابلات الشخصية بشكل كبير على المعلومات العامة والسياسية والاجتماعية والإلمام بأهم الأحداث التي تقع حينها، وعقب إعلان نتيجة المقابلات الشخصية، يتم الالتحاق بالكلية التي يرغب بها الطالب.

نتيجة تقليل الاغتراب

عندما تظهر نتيجة التنسيق، يجد الكثير من الطلاب أنه تم قبوله بالكلية التي يرغب بها ولكنها في محافظة نائية أو بعيده عن محل إقامته، ما يجعله يلجأ إلى تقديم طلب تقليل الاغتراب، وبالنظر إلى طلبه يتم الموافقة أو الرفض لطلبه حسب حاجة الكلية التي يرغب الانتقال لها والعدد المتاح ومدى توافق شروط تقليل الاغتراب في الطالب المتقدم.