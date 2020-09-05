السيطرة على حريق محدود بمصبغة في المحلة دون وقوع خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود داخل مصبغة السجيني، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ بأقسامها، بنطاق أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع الحريق داخل المصبغة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ 3 سيارات قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأفادت مصادر أمنية أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.