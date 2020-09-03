إنهاء أعمال التطوير والرصف بالمنطقة الصناعية في المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة إنهاء أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية (مياه - صرف - كهرباء)، بالإضافة إلى إعداد الطرقات الداخلية بالمنطقة للرصف.

كما شدد محافظ الغربية، على أهمية تمهيد الطريق المؤدي لها (شارع نادي الصيد وطريق الكورنيش)، بعد إزالة ورفع الطبقة السطحية المتهالكة، حفاظا على صالح المواطنين والمستثمرين.

وأشار رئيس مجلس مدينة المحلة، إلى أن المنطقة الصناعيه تتكون من ثلاث مناطق مقسمة إلى قطع بمساحات مختلفة، في 110 مناطق بمساحات تبدأ من 400 متر مربع وتصل إلى 2500 متر مربع.

وتشمل المنطقة الصناعية الأولى 24 قطعة بمساحة 40708.85 متر مربع، والمنطقة الصناعية الثانية تشمل 49 قطعة بمساحة 59208.71 متر مربع، والمنطقة الصناعية الثالثه بها 37 قطعة بمساحة 43430.3 متر مربع.

في المقابل وجه "زين العابدين" مسؤولي شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعه إنهاء الكسر الواقع بخط مياه الشرب قطر 8 بوصة بمنطقه أبو شاهين أمام مدارس مالك مهران الثانوية.