7 اختبارات للحصول على دورات التنمية المحلية

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، اختبارات تحديد المستوى لـ112 متدربا من العاملين فى الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية فى إعداد مدربين TOT، ودورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكل المحافظات، مضيفا لـ "الوطن"، أن الدورات لرفع كفاءة العاملين والقيادات والارتقاء بالعمل داخل المحليات من أجل خدمة أفضل للمواطن، مؤكدا على اهتمام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع كفاءة العنصر البشرى .

وأشار "قاسم"، إلى أن مركز سقارة يتيح الفرص أمام جميع العاملين بالمحليات للحصول عليها، مضيفا أن المرشحين للدورات يخضعون لـ7 اختبارات فى عدة مجالات تشمل:

-تحديد مستوى فى اللغة الانجليزية

-الحاسب الآلي

-ذكاء ومعلومات

-سلوكيات شخصية

-اختبار شفهى

-مقابلة شخصية

-اختبار فى تخصص الدورة