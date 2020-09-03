إجراءات التنمية المحلية مع الشيشة التيك أواي: المصادرة وغلق المقاهي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تداول الشيشة في الأماكن المعلومة من مقاهى وكافيهات ممنوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من مصادرة الشيشة وتشميع المكان وتحرير محضر بالواقعة.

الشيشة التيك أواي ممنوعة

وحول ما يتردد عن تداول ما يسمى بـ "الشيشة التيك أواي"، أضاف قاسم لـ"الوطن" أنه في حال ضبط أي شيشة تخرج من المقاهي لتوزيعها على زبائن في أماكن مجاورة كنوع من أنواع التحايل على قرار حظرها سيتم اتخاذ الإجراء القانوني مع أي مكان يروج لذلك حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

عقوبة المخالفين مصادرة الشيشة وغلق المقهى

وأِشار إلى أن أي كافيه يتم ضبطه يوزع شيشة سيتم إغلاقه على الفور ومصادرة أدوات الشيشة فلا تهاون مع تنفيذ قرارات الدولة بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تضرر المواطنين والحد من أي مخاطر تنجم عن تناول الشيشة.

وأكد أن من يروج لتلك العادات السلبية فهو غير ناضج ودون وعي ويفتقد تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الأحياء والمدن تقوم بمتابعات للتأكد من استمرار التزام المقاهي بالتعليمات ويتم مصادرات وغلق لأي مقهى مخالف، داعيا المواطنين إلى التعاون مع المحليات في الحد من أي ظواهر تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، حيث بإمكان المواطنين الإبلاغ عن المقاهي التي تسمح بتداول شرب الشيشة وسيتم على الفور اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن مجلس الوزراء حظر الشيشة بالمقاهي والكافيتريات وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.