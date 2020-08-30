التنمية المحلية: تحركات مستمرة وجادة في التعامل مع مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تواصل مع المحافظين لتوجيههم بعمل تحركات مستمرة وجادة سواء في ملف تصالحات مخالفات البناء القديمة أو التعامل مع مخالفات البناء الحديثة، وتشديد ربط غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة بالمحافظات. div id="fb-root">

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أنه من يوم 8/7/2020 وحتى يوم 28/8/2020 استردت الدولة 2.7 مليون متر مربع أراضي مباني للدولة المصرية وكان معتدى عليها وتم تنفيذ 10 آلاف و844 حالة إزالة من هذا الوقت، شارحا أن قرارات الإزالة التي تم تنفيذها كانت تعدي على أراضي الدولة وهي ملكية عامة للدولة والبعض تعدى عليها بالبناء ولم يتقدم المتعدين بالتقنين، على الرغم أن التقنين مفتوح منذ عام 2017.

وكشف قاسم أن محافظة القاهرة كانت في المرتبة الأولى للأراضي المستردة، حيث استردت 414 ألف و884 متر مربع ويليها محافظة مطروح، والتي استردت 385 ألف 419 متر مربع، مشددا على أن المراكز التكنولوجيا في الأحياء المصرية وفي المدن والقرى المصرية على مدار الساعة لاستقبال طلبات التصالح لإتمام الإجراءات الخاصة بالتصالح.

وشدد قاسم على أن المواطنين يجب أن يعلموا بأن هناك جدية في ملف التصالح لأنه إذا لم يتم التصالح يأخذ القانون مجراه.