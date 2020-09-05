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وزير الأوقاف يهدي محافظ جنوب سيناء أحدث مؤلفاته الدينية

جمعة يزور منطقة حمام موسى بمدينة طور سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
03:23 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
الوزير يهدي المحافظ مؤلفاته

الوزير يهدي المحافظ مؤلفاته

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحدث مؤلفاته الدينية إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك على هامش زيارة الوزير لمنطقة حمام موسى الأثرية الدينية الاستشفائية بمدينة طور سيناء.

 وتعد أحدث مؤلفات وزير الأوقاف، كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم"، وكتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله".

وقدم المحافظ الشكر لوزير الأوقاف على هذه الهدية القيمة، وقرر ضم الكتابين إلى مكتبة المحافظة، ما يزيدها ثراء في مجال الكتب الدينية.

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