وزير الأوقاف يهدي محافظ جنوب سيناء أحدث مؤلفاته الدينية

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحدث مؤلفاته الدينية إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك على هامش زيارة الوزير لمنطقة حمام موسى الأثرية الدينية الاستشفائية بمدينة طور سيناء.

وتعد أحدث مؤلفات وزير الأوقاف، كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم"، وكتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله".

وقدم المحافظ الشكر لوزير الأوقاف على هذه الهدية القيمة، وقرر ضم الكتابين إلى مكتبة المحافظة، ما يزيدها ثراء في مجال الكتب الدينية.