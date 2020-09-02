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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير دار الضيافة بمركز تمكين المرأة

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حماده الشوادفي
11:12 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جولة المحافظ

جولة المحافظ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء، اليوم الأربعاء، رافقه اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن المبنى يتضمن عدة مطاعم ومطابخ على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلًا على أماكن الإستقبال وصالات الاجتماعات، وأكد أن المبنى أصبح جاهزًا  لاستقبال كافة ضيوف المحافظة، وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الزوار.

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