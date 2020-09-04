محافظ جنوب سيناء: أنشأنا 3 آلاف وحدة سكنية لتلبية احتياجات الشباب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك منطقة سكنية جديدة جرى إنشاءها في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء تضم 3 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع "إبني بيتك" موضحًا أن تلك المنطقة كانت تحتاج لهذه المشروعات السكنية لتلبية طلبات الشباب.

وأكد "فودة"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن مسجد خالد بن الوليد الذي جرى افتتاحه اليوم، جرى إنشائه بالجهود الذاتية من قبل سكان المنطقة، فضلاً عن مساهمة رجال الأعمال والمقاولين، وأشار إلى أن المسجد لم يُكلف الدولة جنيهًا واحدًا، مؤكدًا أن هناك مسجدين جاري افتتاحهما بمنطقة أبو رديس ومسجد في نويبع و4 مساجد بالطور، ونوه غلى افتتاح مسجد الروضة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.