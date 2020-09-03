محافظ جنوب سيناء يُشكل لجنة لإدارة الفنادق ودور الضيافة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تأسيس لجنة لإدارة الفنادق التابعة للمحافظة بمدينة الطور والتي تشمل دار الضيافة، دار العاملين، فندق مجدولينا، مشيرًا إلى تطويرهم بشكل يليق بمستوى عاصمة المحافظة.

وطالب المحافظ، اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، بضرورة الإستعانة بالخبرات المتخصصة في مجال الفندقة، لتدريب العاملين وإختيار موظفين ذوي كفاءة وخبرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم الخميس، بمدينة الطور، لمتابعة اللمسات النهائية الخاصة بإفتتاح 4 مساجد ودار للضافة بالمدينة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأكد المحافظ إفتتاح دار الضيافة بمدينة الطور، غدًا الجمعة، وتضم ٣٠ غرفة بطاقة ١٠٠ سرير إلى جانب ٢ سويت وحمام سباحة، و 4 مساجد، هي: مسجد الحق المبين، ومسجد الفرقان بحي الزهراء، ومسجد خالد بن الوليد بحي الشروق، ومسجد عودة بوادي الطور، بالإضافة إلى إفتتاح مسجد "اثبيت" في وادي فيران بسانت كاترين، ومسجد السلام بميناء نويبع، ومسجد علي بن أبي طالب بمدينة أبورديس.

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بعنوان ( الإيمان والعلم )، وستُنقل الخطبة على الهواء مباشرةً على قنوات التلفزيون المصري وعبر أثير الإذاعة.