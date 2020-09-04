إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوب غرب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة عبد الله عاشور رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية "السلام"، أسفرت الحملة عن إزالة 20 تعديًا على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة فدانين و18 قيراطًا و7 أسهم.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، حملة برئاسة محمد سيد سليمان، على أملاك الدولة بقريتي الدير والنجوع، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدٍ بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 مترا، عبارة عن بناء أسوار و"عشش" ومبانٍ بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك الدولة دون سند من القانون.