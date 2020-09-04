غدًا.. "الأقصر الدولي" يستقبل رحلة من القاهرة ضمن 7 رحلات داخلية

يستقبل مطار الأقصر الدولي، رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، غدًا، السبت، ضمن 7 رحلات لشركة "مصر للطيران" بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، و4 رحلات شحن جوي، لنقل ما يقارب 4800 راكب.

وبدأ مطار الأقصر الدولي، منذ أوائل سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية، تنفيذًا لتعليمات سلطة الطيران المدني المصري لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

وإتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية في تلك الظروف الراهنة، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 شهور نتيجة جائحة "كورونا".

وعادت حركة السياحة بالمحافظة بدايةً من الثلاثاء الماضي 1 بعد تواصلًا جرى بين المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي.