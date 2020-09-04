محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "السيد يوسف"

أدى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، شعائر صلاة الجمعة، بمسجد "السيد يوسف" بمدينة الأقصر، رافقه مدير أمن الأقصر، اللواء عصام يس، والسكرتير المساعد للمحافظة، اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات، المهندس أسعد مصطفى، ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتناولت خطبة الجمعة الحديث عن "الإيمان والعلم"، وفضل المؤمنين عند المولى عز وجل، وأن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم والعمل النافع، لتحقيق مصالح البلاد والعباد، حيث أن الإيمان والعلم والعمل النافع يلتقون ويتكاملون ولا يتناقضون أبدًا.

كانت محافظة الأقصر، أعلنت الجمعة الماضي، فتح 1243مسجداً على مستوى المحافظة لأداء صلاة الجمعة، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد الكبرى والجامعة لآداء صلاة الجمعة بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا مع إتخاذ جميع التدابير الوقائية.