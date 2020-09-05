محافظ الأقصر يناقش فتح محاور جديدة بين كل من قرى ومدن المحافظة

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة، بهدف بحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر فى رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلاً للحركة المرورية.

كما شهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى المحافظة، وذلك إلى جانب ما سيتم رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، مما سيرفع من كفاءة الطرق الدائرية.وأكد رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى على سرعة الانتهاء من تطوير الكمائن المرورية والمدرجة فى الخطة وسرعة الانتهاء منها.