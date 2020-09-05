حكيم يحتفل بوصول كليب "صحاب أونطة" لأول مليون مشاهدة

احتفل المطرب حكيم، عبر صفحته على "إنستجرام"، بتحقيق كليب "صحاب أونطة"، مليون مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب، حيث علق قائلا: "صحاب أونطة مليون مشاهدة على اليوتيوب شوفو واسمعوا الأغنية على قناتي الرسمية".

وتصدرت أغنية النجم حكيم تريند يوتيوب مصر، بعد أقل 20 ساعة من طرحها عبر منصة الفيديوهات.

يُذكر أنّ "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.