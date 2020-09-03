حكيم: عملت رجيم للظهور بشكل جديد في "صحاب أونطة" ونجحت بدعم الجمهور

أعرب الفنان حكيم عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه كليب أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" وتصدره "يوتيوب" بعد ساعات من طرحها.

وقال حكيم، لـ"لوطن"، إنّ السبب الرئيسي وراء نجاح الكليب هو الجمهور الذي دعم الأغنية منذ الدقيقة الأولى لطرحها.

وأوضح حكيم أنّه نفذ حمية غذائية قاسية لإنقاص وزنه بشكل كبير، للظهور بشكل جديد ومختلف لجمهوره، نظرا لجمال وروعة أغنيته الجديدة.

يذكر أنّ "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.