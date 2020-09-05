إيمي طلعت زكريا تهدي والدها أغنية في ذكرى وفاته الأولى

أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن تسجيلها لأغنية جديدة تقديرا لوالدها الفنان الراحل في ذكري وفاته الأولى، والتي توافق الثلاثاء المقبل الثامن من سبتمبر.

ونشرت "إيمي"، عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت "قريبا".

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرا، في جلسة تصوير وهي ترتدي سكيرت تحمل صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت إيمي لـ"الوطن"، "السكيرت كان من المفترض أن أظهر بها في مسرحية الفنان سمير غانم ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا وفات وقت كبير وأردت أن ارتدي هذه السكيرت".

وأضافت "بالفعل ارتديتها وصورتني زوجة أخي عمر ونزلت الصور على فيس بوك وتفاجأت بردود الأفعال الجميلة، الجميل أن هناك عددا من محبي طلعت زكريا تواصلوا معي يريدون شراء الإسكيرت، الحمدلله والدي ترك سيرة عطرة تسعدني وحب الجمهور له ما زلت ألمسه من خلال إرسال بورتريهات له وصور لوالدي حب الناس لوالدي أسعدني".